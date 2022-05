Quei finali che spesso hanno penalizzato la Fiorentina e invece sorridono quasi sempre alle concorrenti

L’ultimo caso è Spezia-Lazio, con i liguri avanti per 3 volte e per 3 volte ripresi, prima di essere superati proprio al 90′. In precedenza una doppia rimonta dell’Atalanta con il Torino, concretizzata all’85’ e ancora la Roma che con Salernitana e Napoli ha rimesso in piedi due partite che fino all’80’ la vedevano soccombere (con i granata addirittura una rimonta intera). La stessa Lazio due settimane fa aveva pareggiato con il Torino al 91′ anche se per la verità proprio in quel minuto aveva subito poi il gol del Milan sette giorni dopo. E la Fiorentina? La squadra viola ha subito ben 13 gol negli ultimi dieci minuti di gara, alcuni dei quali determinanti e pesantissimi: i due di Empoli ad esempio ma anche quello di Cuadrado allo Stadium. Solo a La Spezia invece la squadra viola ha strappato un risultato positivo proprio negli ultimi minuti: è chiaro che in una corsa serrata, dove i dettagli fanno la differenza, la capacità/fortuna di determinare un risultato in extremis può risultare decisivo.