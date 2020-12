Quel doppio in colpo in difesa che metterebbe la Fiorentina al riparo dalla principale pretendente per Milenkovic

Ormai da tempo Nikola Milenkovic è un obiettivo dichiarato del Milan. Il difensore della Fiorentina in effetti potrebbe partire in estate, tuttavia le probabilità diminuirebbero se venisse meno la principale pretendente.

Ciò potrebbe succedere dal momento che il Milan ha bisogno di un nuovo difensore il prima possibile, e visto anche il primo posto in classifica non può rischiare di ritrovarsi senza. Di conseguenza la società rossonera non può aspettare la prossima estate e si muoverà con decisione già a gennaio.

Come riporta tuttomercatoweb, il Milan ha puntato addirittura due difensori: Kabak dello Schalke 04 e Lovato del Verona. Con entrambe le parti sono già stati avviati i contatti, una notizia che fa senz’altro piacere alla Fiorentina. Perché se alla corte di Pioli dovessero arrivare due difensori a gennaio, difficilmente si andrebbe a fare un investimento importante per Milenkovic in estate.