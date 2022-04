Quel mezzogiorno (e mezzo) diventato di fuoco e un calendario che per la Fiorentina è addirittura peggiorato

Non bastava la concentrazione di big match nel finale di campionato: sulla strada della Fiorentina ci si è messa anche una Salernitana tornata improvvisamente in piena corsa per la salvezza. Una squadra ben più viva ad esempio del Venezia rassegnato, visto al Franchi una settimana fa, e soprattutto reduce da due vittorie di fila.

Per la squadra viola, scrive La Nazione, una tappa che doveva essere agevole (una delle ultime) e che invece assume i connotati del big match, inteso come difficoltà dell’avversario. La squadra di Nicola si gioca tutto e avrà uno stadio pieno a spingerla, per un mezzogiorno e mezzo a dir poco infuocato, in cui la Fiorentina dovrà rendersi il più possibile immune.