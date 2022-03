Quella gara contro la Fiorentina preparata dopo l’operazione “segreta” e con gli antidolorifici: il retroscena sul momento di Mihajlovic. E la società viola…

Un’operazione tenuta segreta alla squadra per non distogliere l’attenzione dalla partita che sarebbe arrivata contro la Fiorentina. Lo spirito da combattente di Sinisa Mihajlovic ha portato l’allenatore del Bologna a preparare la gara ai viola nonostante l’operazione chirurgica subita nei giorni precedenti la gara. Nessun riposo e antidolorifici, nonostante facesse fatica a rimanere in piedi. Adesso però l’allenatore ex Fiorentina si dovrà fermare per nuove cure, questa volta senza correre e con le dovute precauzioni. La bestia potrebbe tornare e con certe cose non si scherza. Questo quanto scrive la Gazzetta dello Sport.

Intanto anche la società gigliata ha voluto fare gli auguri al tecnico serbo con un post sui social: