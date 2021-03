Quella maledetta paura sempre dietro l’angolo: la Fiorentina migliora ma non è ancora guarita

Praticamente nessuno, al termine del trionfale primo tempo del “Vigorito” di ieri, si sarebbe immaginato una sofferenza così pesante come quella vissuta dalla Fiorentina nei primi 20 minuti della ripresa. Un voltafaccia che fa veramente impressione quello della squadra viola, sicura e dominante nella prima frazione, timida e intimorita in apertura di secondo tempo. Un’inversione di tendenza che sorprende però fino a un certo punto perché la squadra viola ci ha abituato a grossi cali di testa e la fase di imbarazzo al rientro dagli spogliatoi è stato solo un episodio in più.

Provvidenziale il quarto gol di Eysseric dunque, che ha chiuso una partita a lungo sul punto di riaprirsi definitivamente (e chissà come sarebbe andata a finire poi). Sintomi di una paura quasi incomprensibile ma sempre pronta a riaffiorare in qualunque momento, anche in una partita in pieno controllo. Quasi come se la Fiorentina si facesse paura da sola. Il paziente viola dunque ha dato segnali importanti ma non è ancora del tutto guarito.