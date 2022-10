Quella mania per il fallo tattico: E così c’è chi dovrà saltare la partita col Lecce

E sono 5. Cinque come i cartellini gialli presi da Sofyan Amrabat in appena nove giornate di campionato. Uno score degno quasi del miglior Donadel. Paragoni inutili a parte, ciò che conta è che il centrocampista marocchino, o come piace a qualcuno, l’erede di Torreira, salterà il prossimo incontro a Lecce nel posticipo del 17 ottobre.

Anche contro la Lazio infatti è arrivato l’ennesimo giallo della stagione per un giocatore che spesso non sa tenere a bada quella spasmodica voglia di farsi ammonire per fallo tattico. Quasi come quella mossa gli servisse per sbloccarsi. Ma di blocchi Amrabat ce ne ha avuti fin troppi contro la squadra di Sarri, mettendo in luce tutta la sua inadeguatezza in un ruolo che evidentemente non è il suo. Insomma, Amrabat è arrivato alla squalifica per somma di ammonizioni dopo appena nove giornate. Poteva andare peggio. Poteva piovere. Ah no, non è mancata nemmeno la pioggia.