Quella pesante sconfitta contro la Roma che ha portato al cambio in panchina, ma oggi è una Fiorentina diversa

All’andata tra Fiorentina e Roma era finita con un netto 1-4 al Franchi. La panchina di Vincenzo Montella era in bilico da tempo ma quella contro i giallorossi è stata l’ultima gara del tecnico partenopeo con la squadra viola. Oggi la Fiorentina arriva alla gara con un allenatore diverso e soprattutto una mentalità diversa. Senza le pressioni di una salvezza già conquistata e con un clima molto più sereno rispetto a quello che si respirava per l’ultima partita del 2019 viola, contro la Roma appunto. Per la serie di differenze infine, la speranza è quella di vedere un atteggiamento della squadra e un risultato completamente diverso rispetto all’andata.

