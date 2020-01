Quella similitudine tra Orsolini e Dybala… e il paradosso di Dragowski

26 Novembre 2019, si gioca Juventus-Atletico Madrid di Champions League. Paulo Dybala, nel finale di primo tempo, batte una punizione praticamente dalla linea di fondo direttamente in porta e… realizza un gol fantastico. Superando tra l’altro un portiere non da poco, Oblak, che oltre ad essere molto alto è anche considerato tra i migliori del mondo. Eppure la traiettoria, per quanto imprevedibile e forte, è abbastanza centrale e gli passa di fatto tra le braccia. E il paragone scatta subito con il gol di Orsolini, che ha beffato la Fiorentina all’ultimo minuto della sfida col Bologna. Un episodio che ha portato alcuni media e una parte dei tifosi ad imputare la colpa a Dragowski, reo di aver preso gol da una posizione impossibile. Ma se si mettono a confronto i due episodi, la verità è che la punizione di Orsolini è molto più forte e vicina all’incrocio dei pali rispetto a quella di Dybala. Però la rete dell’argentino è stata fatta passare come una magia, quella di Orsolini come un errore del portiere. Un paradosso che condanna Dragowski, almeno secondo qualcuno. Ma il portiere polacco guarda avanti, consapevole dei propri mezzi, puntando su quella forza psicologica che forse gli permetterà di resistere nonostante le pressioni, a differenza dei suoi precedenti colleghi.