Quelli che si giocano tutto a Moena: La scrematura sarà ampia. Ma Kokorin…

C’è un plotoncino di giocatori della Fiorentina che si gioca tutto durante il prossimo ritiro di Moena, quando verrà visionato sul campo direttamente dal nuovo allenatore viola, Gennaro Gattuso.

La Nazione cita, tra gli altri, i nomi di Callejon, Benassi, Kouame e perfino per Kokorin (anche se il russo in realtà è dato per certo come rimanente dal ds Pradè). Gattuso si vestirà i panni del professore e deciderà il loro destino sulle Dolomiti. E la scrematura che verrà fatta sarà ampia.