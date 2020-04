Quell’incredibile differenza…che la Fiorentina è pronta a colmare

Il paragone è impietoso tra il calcio italiano e quello inglese in questo momento. Prendiamo due squadre di livello medio nei rispettivi campionati, come possono essere la Fiorentina da una parte e l’Everton dall’altra. La prima fattura 93 milioni di euro (dati relativi allo scorso anno solare), la seconda 213 milioni. “Senza infrastrutture non possiamo competere” è questo il ritornello che ha ribadito il direttore generale viola, Joe Barone, ed è questo uno degli obiettivi primari della nuova proprietà. C’è la voglia di fare questo benedetto stadio, c’è la voglia di investire, c’è da trovare però chi permette che questa voglia si possa tramutare in realtà.