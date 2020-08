Quello che poteva essere il direttore sportivo della Fiorentina potrebbe regalare subito un grande colpo alla sua nuova squadra

Poteva essere il direttore sportivo della Fiorentina, invece il rinnovo di contratto di Pradè lo ha spinto altrove. Daniele Faggiano, salutato il Parma, è passato immediatamente al Genoa e vuole subito regalarle un grande colpo. Come riporta Il Corriere dello Sport, l’obiettivo per l’attacco è Fernando Llorente. Grande bomber, ex Juventus e profilo d’esperienza internazionale. E se arrivasse davvero, per Faggiano sarebbe un bel biglietto da visita.

