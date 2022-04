“Questa è Firenze”, non più solo uno slogan, ora la Fiorentina ha una nuova canzone: “Ma non scalzerà l’inno ufficiale!”

C’è fermento intorno alla Fiorentina, non solo per quanto riguarda logo e maglie per anche a livello canoro. Il 15 aprile infatti uscirà “Questa è Firenze”, una canzone dedicata proprio alla squadra viola da parte di Lorenzo Andreaggi, cantante e musicista di fede viola che ha preso in prestito lo slogan del club gigliato, raccontando così la sua idea a quiantella.it:

“Ci sono state tante canzoni sulla Fiorentina, l’idea nasce un po’ per sfida, dalla voglia di fare una canzone d’amore per la nostra squadra edl cuore e la nostra città. Cercando di descrivere Firenze e la Fiorentina in termini un po’ più moderni, insieme a tre amici compositori e musicisti come Alessandro Innocenti e Dario Matina abbiamo scritto questa canzone: Questa è Firenze, che riprende uno degli slogan di maggior successo della società viola. L’ispirazione? Ho pensato alla città, alla squadra, a quello che potessero pensare i giovani. L’abbiamo composta a casa.

Non c’è l’idea di scalzare la canzone di Narciso Parigi, l’inno resta quello lì per sempre. E’ una canzone d’amore per la Fiorentina, come ce ne sono state e ce ne saranno in futuro. E’ una canzone in cui la Fiesole viene citata spesso perché ci tengo molto a sottolineare a come la Curva porta avanti Firenze, come stile di vita. Perché essere di Firenze è uno stile di vita”.