Questione di leader

C’erano una volta i capisaldi delle squadre, quelli che riuscivano a tenere unito un gruppo e dargli tutta la forza per fare bene in ogni situazione. Forse è questo il bisogno primario di una Fiorentina che al momento ha fatto vedere ben poco del suo possibile repertorio. E questo è un discorso che può essere slegato dalla questione allenatore, dato che i giocatori sono comunque chiamati in ogni caso a fare del loro meglio in campo. Dopotutto, da che mondo è mondo, nel momento in cui ve ne è la necessità sono i leader dello spogliatoio a dover salire in cattedra e guidare la squadra per la mano. Nella rosa viola i principali indiziati a poter ricoprire questa carica sono ben due, ovvero Franck Ribery e German Pezzella. Uno è il più esperto della rosa, l’altro è il capitano. Oggi contro l’Udinese entrambi saranno forse a mezzo servizio a causa dei rispettivi infortuni, ma non mancheranno di certo in tutti i modi possibili nel poter dare il loro contributo alla causa viola. C’è però un altro candidato a poter ricoprire questa carica: il suo nome è Josè Maria Callejon, uno al quale non manca certo il carattere e l’esperienza per poter guidare la squadra verso grandi risultati. E sicuramente ha più carte a disposizione per ricoprire questo importante ruolo rispetto al suo predecessore sulla corsia destra partito per Torino sponda bianconera.

