Questione portiere: La Fiorentina potrebbe puntare su Terracciano!

La Fiorentina e una possibile rivoluzione nel reparto arretrato per la stagione 2020/21. Porta e difesa, stando a quello che si apprende da La Nazione, potrebbero veder partire addirittura tre pedine chiave: in primis si legge che il polacco Bartlomiej Dragowski avrebbe sondaggi dalla Spagna, e che Iachini sarebbe pronto a puntare su Terracciano come titolare.

