Questione portiere, solamente una “spalla” per Terracciano?

A causa dello stallo delle ultime settimane, la Fiorentina valutando di confermare anche per la prossima stagione Terracciano come titolare, affiancandogli un compagno di reparto con il quale alternarsi nelle partite di coppa (ma c’è pure l’idea di trattenere Cerofolini, prodotto del vivaio e utile per la lista di Serie A e Uefa) e di rinnovare di un anno Rosati, il cui contratto è scaduto due giorni fa anche se il prolungamento fino al 2023 è imminente.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, l’estremo difensore che Italiano aveva indicato come favorito – Vanja Milinkovic-Savic – è per adesso bloccato, complici i rapporti tesi con il Torino che a sua volta ha scelto di fiondarsi su un altro obiettivo dei viola per la porta, ovvero Gollini. Novità sono attese da lunedì.