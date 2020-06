Questione Sponsor, la Fiorentina ha prolungato i contratti. Robe di Kappa…

La Nazione in edicola stamani si concentra sul rapporto Fiorentina-sponsor. Almeno sei contratti sarebbero scaduti tra poco più di due settimane, tra cui lo sponsor ufficiale (Mediacom), quello tecnico (Le Coq Sportif) e il fashion partner (Montezemolo). Per loro, tuttavia, l’accordo sarà esteso fino al termine dell’annata calcistica ed eventuali nuovi annunci su rinnovi o matrimoni con altre imprese saranno comunicati ad agosto inoltrato. Robe di Kappa entrerà a far parte della famiglia viola tra due mesi e ha dovuto rimandare l’evento che stava preparando per annunciare le nuove maglie della Fiorentina.

