Questione STADIO: Variante approvata! Ecco i quattro punti specificati

A seguito della delibera di Giunta del Comune di Firenze che lo scorso 10 gennaio, dopo il periodo di legge per le osservazioni a conseguente la adozione, ha approvato la variante semplificata per la realizzazione del nuovo stadio e del nuovo mercato ortofrutticolo nell’area Mercafir, questo pomeriggio, alla presenza dell’Assessore Cecilia Del Re, si è riunita la Commissione Territorio, urbanistica, infrastrutture e patrimonio per approvare il procedimento prima del passaggio finale in Consiglio Comunale. La variante, come riporta ilsitodiFirenze, specifica quattro punti: 1) l’aspetto patrimoniale dello stadio (alienazione tramite bando pubblico il cui valore, a seguito di perizia poi asseverata da un soggetto terzo, è stato stimato in 22 milioni di euro); 2) la modalità attuativa del comparto nord (riqualificazione del Centro alimentare); 3) l’attribuzione della capacità edificatoria e delle relative destinazioni d’uso a ciascun comparto – per quanto riguarda l’area destinata a stadio ed opere connesse si tratta, oltre all’impianto sportivo, di 30.500 mq di SUL suddivisa tra commerciale (18.300 mq), turistico-ricettivo (4.200 mq) e direzionale 8.000 mq) -; 4) le condizioni di accessibilità dell’area.