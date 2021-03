Questo Milan può essere l’occasione per ritrovare la vittoria contro una big. Fiorentina, stavolta è vietato avere paura

C’è una cosa, ancor più importante della vittoria, che la gente pretende dalla Fiorentina nella partita contro il Milan. Trattasi dell’atteggiamento, che stavolta dovrà essere per forza di cose propositivo e non rinunciatario come in passato contro altre big.

Anche perché il Milan che arriverà al Franchi domenica sarà tutt’altro che una squadra in salute. Le numerose assenze, la stanchezza fisica e mentale accentuata dall’impegno di Europa League di giovedì, sono fattori di cui la Fiorentina dovrà approfittare. Trovare la seconda vittoria consecutiva sarebbe fondamentale, e farlo contro il Milan ancora di più.

L’impresa di Torino contro la Juventus è ormai un ricordo sbiadito, che deve essere rinfrescato. Sarà inammissibile partire già sconfitti come contro l’Atalanta a Bergamo o l’Inter a Firenze, quando la partita si poteva già considerata finita dopo il primo gol subito. L’atteggiamento dovrà essere invece lo stesso di Benevento, anche se al posto dei giallorossi ci sarà una squadra con trenta punti in più.

La salvezza non è ancora scontata, ma la situazione di classifica della Fiorentina è certamente migliore di qualche tempo fa. Uno scarto, quello sulla zona retrocessione, che può permette alla squadra di Prandelli di affrontare Donnarumma e compagni a testa alta. Anche perché l’unico modo per scacciare le paure, è dimostrare di non averne.