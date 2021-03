Quinn e Sabatino regalano finalmente il successo alla Fiorentina Femminile: arriva la vendetta sul Verona

Era stata una delle squadre a sconfiggere la Fiorentina nel girone d’andata, al ‘Bozzi’, il Verona ma oggi è arrivata la vendetta nella sfida di ritorno in Veneto: la squadra viola ha vinto per 2-0, ritrovando i tre punti dopo davvero tanto tempo e tante delusioni in fila. Vittoria concretizzata nel secondo tempo per le ragazze di Cincotta: al 56′ il gol del vantaggio con il colpo di testa di Quinn, dopo un corner prolungato a centro area. Nel finale il raddoppio e il ritorno al gol per Sabatino, brava a sfruttare un pasticcio difensivo veronese e a insaccare dopo aver saltato il portiere.