Quoque tu, Franck? Se anche il fuoriclasse della Fiorentina marcia “contro” alla causa…

Non che il rosso inferto dall’arbitro Maresca al quinto della ripresa abbia interrotto uno show personale di Franck Ribery e questo forse è il problema più grande, unito al fatto che la sua espulsione ha rischiato di vanificare l’ennesimo mezzo risultato che comunque la Fiorentina si era guadagnata. Quella di ieri però non era stata certo una delle giornate più splendenti del fuoriclasse viola, in ombra e mai brillante nella manovra: purtroppo un trend ad alti e bassi che ha caratterizzato un po’ tutto il biennio del francese.

Ma perché Ribery, il più esperto, il più vincente, l’unico in grado di trascinare tutti gli altri, è incappato in un intervento più ingenuo che violento, in un momento cruciale della corsa salvezza? Una risposta sicura ovviamente non c’è ma resta purtroppo una considerazione sul classe ’83, che troppo poco ha fatto per giustificare un investimento così pesante. E visto che il contratto scade a giugno, la riflessione andrà fatta molto attentamente…