Radio KissKiss e Napoli contro la guerra: cosa accadrà contro la Fiorentina

In occasione di Napoli-Fiorentina Radio Kiss Kiss Napoli modifica il palinsesto e lo ridisegna completamente per chiedere la pace in Ucraina: la radio campana propone una bellissima iniziativa in occasione della partita in programma domani allo Stadio Armando Maradona. Un tentativo di alzare la propria voce per gridare ancora una volta STOP WAR affinché la guerra non diventi una “cosa normale”, un’abitudine che non fa più notizia. A partire da domani, la radio sarà promotrice di una serie di attività che si svilupperanno su molteplici piattaforme per ricordarci ancora una volta quanto sia necessario fermare tutte le guerre.

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss prima della partita Napoli-Fiorentina, in collaborazione con la Società Sportiva Calcio Napoli, l’intero stadio sarà protagonista di un flashmob per lanciare uno speciale messaggio di pace e speranza.