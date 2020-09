Radoi: “Munteanu alla Fiorentina? Se si rende conto di dove è andato a giocare sarà vantaggioso per tutti”

Entro breve la Fiorentina annuncerà l’arrivo di Louis Munteanu, il giovane attaccante rumeno prelevato dal Viitorul Constanta. Il selezionatore della nazionale del suo paese, Mirel Radoi, ha commentato questo trasferimento in viola del ragazzo: “Può essere una cosa positiva sia per lui che per noi. Dipende da come percepisce questo trasferimento. Se pensa di non avere nulla da migliorare e si accontenterà, poi avrà dei problemi, come accade con la stragrande maggioranza dei calciatori rumeni dopo aver fatto il passo di andare a giocare all’estero. Se si rende conto di dove è andato a finire e del fatto che ha ancora molto lavoro da fare, allora sarà vantaggioso per tutti. Ha bisogno di un periodo di adattamento e penso che giocherà le prime partite in Primavera, ma credo che si allenerà con la prima squadra”.

