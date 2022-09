Radu torna sulla papera di Firenze: “Non è stato quell’errore a farmi più male”

Senza la papera di Ionut Radu, la Fiorentina sarebbe ancora a zero vittorie in campionato. Oggi il portiere della Cremonese ha ottenuto il suo primo in Serie A punto anche e il primo clean sheet stagionale. L’ex Inter, a Sky Sport, ha risposto alla domanda sul suo stato d’animo dopo l’errore di Firenze:

“Oggi è stata una giornata positiva, portiamo a casa un punto importante. Doveva arrivare anche prima di oggi. Grande partita e ci teniamo stretti questo punto. Errore contro la Fiorentina? Non è stato difficile, possono succedere nel calcio gli errori. Ho sentito di più il primo errore col Bologna, adesso sono tranquillo. Guardo il futuro e vivo il presente”.