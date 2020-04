Il giornalista di Sportmediaset Claudio Raimondi ha parlato anche di Giacomo Bonaventura in un’intervista a Milanews. Queste le parole del giornalista: “Impensabili che con la stagione che ha fatto Paquetà possa arrivare un’offerta da 30 milioni per lui. Piace a Benfica e Fiorentina, ma i rossoneri non accetteranno meno di 25 milioni. Se la società riuscirà a venderlo il Milan punterà tutto su Tonali”.