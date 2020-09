Raimondi: “L’ipotesi Piatek per la Fiorentina è percorribile, ecco su che base si sta trattando”

A Sportmediaset il giornalista Claudio Raimondi ha dato nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la situazione Piatek-Fiorentina. Queste le sue parole: “La società viola fa sul serio per il polacco ex Milan. C’è una trattativa in corso sulla base del prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alle presenze. L’Herta Berlino sta facendo un po’ di resistenza perchè vorrebbe 24 milioni, ma la strada per Piatek verso Firenze è percorribile”.

