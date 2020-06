Ramadani a colloquio con il Milan per Milenkovic: la richiesta della Fiorentina e un Paquetà che…

Il Milan non sa ancora quale sarà l’allenatore per la prossima stagione (Ralf Rangnick è in pole position), ma a prescindere dal futuro tecnico uno degli obiettivi è Nikola Milenkovic. Come si legge sulle pagine del Corriere della Sera, nei prossimi giorni la società rossonera incontrerà Fali Ramadani, procuratore del difensore della Fiorentina in scadenza nel 2022.

Se il club di Rocco Commisso decidesse di cederlo, non lo farà per meno di 40 milioni di euro. Altrimenti, potrebbe rientrare nell’affare quel Lucas Paquetà accostato ormai da settimane alla maglia viola, anche se il brasiliano non sarebbe ancora del tutto convinto di accettare la proposta della Fiorentina.