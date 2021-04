Ramadani è pronto a tornare in Italia, in programma incontri anche con la Fiorentina?

Il noto uomo di mercato Fali Ramadani sarà in Italia nei prossimi giorni. Il suo ritorno è legato alle prime mosse di un mercato che comincia già a muoversi. Possibile che nell’agenda del procuratore ci sia anche un incontro con la Fiorentina per parlare del futuro di giocatori come Milenkovic, Vlahovic o Malcuit, tutti nomi legati all’agente. Ramadani discuterà molto probabilmente anche con Maurizio Sarri del suo futuro, che ad oggi sembra più che mai lontano da Firenze.