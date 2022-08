Ramadani in missione: L’agente di Milenkovic lascia la porta aperta alla Premier. Sullo sfondo c’è sempre l’offerta della Fiorentina

Milenkovic va oppure resta alla Fiorentina? Quella di ieri è stata una giornata interlocutoria in questo senso, si legge su La Nazione, visto che l’offerta giusta non è arrivata. O meglio, non è stata formalizzata.

Le ultime, riporta ancora il giornale cittadino, davano la Juventus intenzionata a mettere sul tavolo il pacchetto di milioni giusti, ma Fali Ramadani (ieri in missione), agente del giocatore, si è lasciato aperte anche altre opportunità da ricondurre soprattutto alla Premier (Tottenham). Con la Liga (Atletico Madrid) in seconda battuta.

Sullo sfondo c’è sempre l’offerta della Fiorentina: rinnovo e contratto di tre anni con robusto adeguamento dell’ingaggio.