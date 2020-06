Rangnick progetta già di integrare Ricci nel centrocampo del Milan ma non ha fatto i conti con la Fiorentina

La corsa a Samuele Ricci si sta facendo molto agguerrita, il centrocampista classe 2001 è diventato un super titolare nell’Empoli in Serie B e da ottobre in poi è stato titolare fisso nella squadra azzurra. Calciomercato.com conferma la corsa a tre per lui, con Rangnick che in vista del suo insediamento al Milan lo ha fatto studiare e ha approvato il suo inserimento nel prossimo centrocampo rossonero. Su Ricci però c’è anche la Fiorentina, che con l’Empoli vanta ottimi rapporti e che sta valutando seriamente l’investimento trattandosi di un ragazzo toscano e in rampa di lancio. Infine il Napoli, che ha fatto una prima proposta, per il momento respinta e che non si vuole tirare indietro.

0 0 vote Article Rating