Ranieri: “Batistuta, che carisma, dico sì a un suo ritorno in viola. Il modello Maldini non so se è replicabile a Firenze”

Con Batistuta in campo, Claudio Ranieri è riuscito a portare la Fiorentina a vincere una Coppa Italia e una Supercoppa. L’ex tecnico gigliato è molto legato al bomber di Reconquista: “Gabriel è un ragazzo carismatico – ha detto a La Gazzetta dello Sport – dico ovviamente sì a un suo eventuale ritorno”.

Un posto in dirigenza per l’argentino, un’ipotesi affascinante. Ma con che ruolo? “Maldini al Milan, per fare un esempio, ha potere decisionale sulla costruzione della squadra – continua Ranieri – non so se si potrebbe replicare alla Fiorentina, dipende ovviamente da cosa pensa il presidente e cosa Bati, quali competenze ritiene di avere”.