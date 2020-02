Ranieri, che brutto colpo: Rischia un lungo stop!

E’ proprio vero che l’avventura con l’Ascoli per Luca Ranieri non è cominciata bene. Il giocatore che la Fiorentina ha prestato ai marchigiani fino alla fine di questa stagione, è stato colpito duro ad una caviglia nella gara del suo esordio a Livorno. Adesso, purtroppo, rischia un lungo stop, oltre che di compromettere pesantemente questa annata che era iniziata con il suo esordio in A e con il contratto rinnovato con i viola fino al 2024.