Ranieri comincia al meglio: titolare nella vittoria dell’Ascoli a Livorno

Dopo aver passato molti mesi in panchina, quest’oggi è ufficialmente iniziata l’avventura di Luca Ranieri in Serie B ad Ascoli. Il terzino sinistro ha fatto i suo esordio con la maglia dei marchigiani nella sfida di questo pomeriggio vinta per 3-0 in trasferta contro il Livorno. Il classe 2001 della Fiorentina ha giocato 90 minuti di spessore: dopo un primo tempo difficile, condito da un’ammonizione alla mezzora, Ranieri ha giocato una seconda frazione di gioco senza troppe preoccupazioni gestendo sufficientemente le offensive amaranto. Stremato dalla fatica ha costretto il tecnico bianconero Abascal a sostituirlo al terzo minuto di recupero con l’ex Torino Ferigra.