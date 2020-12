Ranieri fa un favore alla Fiorentina: Il Crotone perde a Marassi e resta all’ultimo posto Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso il secondo anticipo della tredicesima giornata di Serie A: la Sampdoria di Claudio Ranieri ha battuto per 3-1 il Crotone. Blucerchiati che mettono la gara in discesa già nel primo tempo grazie ai suoi esterni: prima Damsgaard al 26′ e poi Jankto al 36′ Mandano la Samp sul doppio vantaggio. A pochi minuti dall’intervallo il Crotone dimezza il risultato: Reca conquista un rigore e Simy non sbaglia. Nella ripresa gli ospiti alzano il baricentro alla ricerca del pareggio e beccano il 3-1 al 65′, dopo cinque minuti dal suo ingresso in campo, Quagliarella trova il suo sesto gol in campionato e chiude la partita. Padroni di casa che salgono al decimo posto e lasciano gli uomini di stroppa a 6 punti in fondo alla classifica.

La NUOVA CLASSIFICA della Serie A: Milan 28, Inter 27, Juventus, Roma 24, Napoli. Sassuolo 23, Verona 20, Lazio 18, Atalanta 18, Sampdoria 17, Udinese 14,, Cagliari 13, Bologna 13, Parma 12, Benevento 12, Spezia 11, Fiorentina 11, Genoa 7, Torino 6, Crotone 6.