Ranieri furioso contro Irrati: “Meglio se sta davanti al televisore del VAR, il campo lasciamolo agli arbitri bravi”

Non l’ha preso benissimo l’ex allenatore della Fiorentina e attuale tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri l’arbitraggio di oggi di Massimiliano Irrati in Bologna-Sampdoria. Queste le parole dell’allenatore romano: “Oggi l’arbitro non mi è piaciuto per niente. Meglio che Irrati stia davanti al VAR, è più bravo davanti al televisore. Su due gol da noi subiti c’erano due punizioni che ha giudicato in maniera diversa. Il campo lasciamolo ai direttori bravi. Anche Mihajlovic che ha vinto si è lamentato”.