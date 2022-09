Ranieri: “Odio la costruzione dal basso, non mi piace chi fa ottocento passaggi in orizzontale o all’indietro. Perché verticalizzare solo quando si subisce gol?”

L’ex allenatore, tra le altre, della Fiorentina Claudio Ranieri ha parlato della sua idea di calcio in una lunga intervista. Queste le sue parole, riportate da Il Corriere dello Sport: “Odio la costruzione dal basso. Non tutti si possono permettere questo stile di gioco: per annullare la pressione degli avversari, servono giocatori con caratteristiche precisissime“.

E aggiunge: “Mi piace chi non sta lì a fare ottocento passaggi in orizzontale o all’indietro. Guardate il Liverpool di Klopp. Davvero, non riesco a capire chi palleggia tanto tempo e poi comincia a verticalizzare soltanto quando subisce gol“.