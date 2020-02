Ranieri: “Operazione riuscita! Da domani comincio a lavorare per tornare ancora più forte”

Come sappiamo il difensore di proprietà della Fiorentina Luca Ranieri, in prestito all’Ascoli, ha subito un brutto infortunio. Il ragazzo si è operato a Firenze e proprio in questi minuti ha voluto comunicare su Instagram la buona riuscita dell’operazione: “Operazione riuscita! Da domani si ricomincia a lavorare per tornare più forte. Stasera il mio pensiero va a miei compagni di squadra che giocano una partita importante! Forza ragazzi e forza Ascoli”.