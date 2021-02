Ranieri: “Partita difficile ma per fortuna ho una rosa di qualità per fare cambi. Nel finale siamo stati fortunati”

A Sky arrivano le parole di Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria: “E’ stata una partita difficile proprio per la situazione della Fiorentina, che aveva bisogno di fare punti. Buon per me che ho a disposizione una rosa ampia e di qualità, che mi permette di mettere in campo gente di qualità come Candreva o Quagliarella, tanta roba. Il primo tempo è stato tattico, poi ho capito che potevamo spingere e ho messo dentro la qualità. Dopo il nostro gol abbiamo sofferto e c’è stato anche quel pizzico di fortuna nel finale sul colpo di testa di Milenkovic. Noi dobbiamo pensare ai 40 punti, perché a Benevento potevamo perdere, oggi potevamo perdere, per cui ci vuole poco a perdere la serenità”.

