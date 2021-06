Ranieri preservato dalla Fiorentina? Per liberare lo staff di Italiano può partire un altro giocatore viola

La Fiorentina dovrà anche pagare per liberare lo staff del nuovo allenatore Vincenzo Italiano: diverse persone in ballo, tra cui il suo vice Daniele Nocciolini, figlio di uno dei dirigenti più apprezzati del settore giovanile viola.

In questo caso il presidente dello Spezia, Robert Platek, non ha preteso in contropartita soldi ma un calciatore. Si era parlato del passaggio in bianconero del difensore Ranieri. Un talento visto che fa parte dell’Under 21. Ma la scelta, alla fine, potrebbe anche ricadere su un altro giocatore. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport.