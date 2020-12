Ranking Uefa: la Fiorentina scivola oltre il 100° posto, ma l’Italia avrà quattro squadre in Champions League anche nel 2022/23

Nuovo appuntamento con l’andamento del ranking Uefa dopo la quinta giornata della fase a gironi di Champions League ed Europa League 2020/21.

Il Portogallo “vince” la giornata conquistando 2,000 punti-coefficiente con 2 vittorie, 1 pareggio e la qualificazione del Porto in Champions League. L’Inghilterra si piazza seconda di giornata con 1,857 punti-coefficiente (3 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte e le qualificazioni del Liverpool) e la Germania terza con 1,714 punti-coefficiente (2 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta e la qualificazione del Borussia Dortmund in Champions League). L’Italia colleziona 1,571 punti-coefficiente (4 vittorie, 3 pareggi) che bastano e avanzano per mettere fra se e la Francia (3 vittorie e 2 pareggi) un vantaggio incolmabile entro la fine di questa stagione e garantiscono quindi la presenza di quattro italiane in Champions League anche nell’edizione 2022/2023.

Nello specifico dei club invece, al vertice troviamo nuovamente il Bayern Monaco, che ha superato il Barcellona. La Juventus (prima delle squadre italiane) ha superato il Real Madrid e si è portata al 3° posto.

Roma e Napoli resistono fra i primi 20 posti della graduatoria europea. Importanti passi avanti di Inter e, soprattutto, dell’Atalanta, che ha scalato ben 18 posizioni. La Lazio, invece, sta tentando di rimontare le posizioni perse all’inizio di questa stagione. Il Milan è salito al 59° posto, mentre la Fiorentina è scivolata oltre il 100° posto, per l’esattezza al 106esimo.