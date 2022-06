Rapporti tesi tra Italiano e Torreira? Zero, come i segnali ricevuti dal club. Il centrocampista aveva deciso di comprare casa a Firenze

Rapporti tesi tra Italiano e Torreira? Di voci ne sono circolate su questo argomento. Su Fiorentinanews.com abbiamo pubblicato anche un approfondito articolo sull’argomento dove abbiamo spiegato come questo non sia stato certo il motivo che abbia portato al mancato riscatto da parte della Fiorentina del centrocampista uruguaiano.

Questa mattina anche La Nazione si occupa dell’argomento. Sul quotidiano cittadino si legge come non vi siano riscontri circa questa ipotesi. Un confronto ci fu dopo la partita contro la Samp, ma tutto si risolse nelle ore successive. Anche l’entourage del giocatore fa sapere informalmente che a marzo Lucas aveva addirittura deciso di acquistare una casa a Firenze, in modo da poter trasferire tutta la famiglia. Contrasti con Italiano? Zero. Zero però anche i segnali ricevuti dal club sul riscatto, nonostante il ruolo di capocannoniere di Lucas.