Rasmussen ritrova campo e fiducia. Fiorentina, che si fa col danese?

Arrivato sulle rive dell’Arno per una cifra importante, Jacob Rasmussen non ha iniziato col piede giusto la propria avventura in viola. Alla Fiorentina il danese classe ’97 è rimasto a lungo in disparte, dopo aver contratto un’infezione virale abbastanza seria. Il ragazzo scandinavo ha ottenuto l’idoneità sportiva in ritardo, mentre in precedenza aveva dovuto superare un grave lutto familiare: non proprio un periodo semplice, anche per chi ha la scorza dura come i danesi. Il suo percorso con la casacca gigliata è iniziato in Primavera, e complice anche il ritardo di condizione, l’ex Rosenborg ed Empoli non ha affatto brillato.

Nel recente mercato invernale Rasmussen si è trasferito in prestito in Zweite Liga, la Serie B tedesca, per vestire il viola dell’Erzgebirge Aue. In Germania ha trovato subito continuità, realizzando anche un assist con una precisa sponda di testa nell’ultima gara della squadra della Sassonia. Il livello del campionato non è certamente elevato, ma è comunque importante che il ragazzo abbia continuità e ritrovi la fiducia dopo le varie vicissitudini. A livello giovanile e negli inizi ad Empoli il calciatore aveva dato qualche buona sensazione, anche se sicuramente non tale da giustificare l’esborso. Al termine della stagione vedremo se la Fiorentina sceglierà di trattenere ancora il calciatore, o se la sua avventura a Firenze avrà avuto vita breve.