Rastelli: “Italiano spesso si è affidato ad un regista in grado di abbassarsi sulla linea dei difensori. Pulgar in questo…”

L’ex allenatore della Spal Massimo Rastelli ha analizzato così a Lady Radio quel che può essere la squadra di Italiano: “La Fiorentina ha puntato su un allenatore giovane, Italiano, con tanta fame di arrivare ad alti livelli. Ha dimostrato di voler essere un allenatore vincente. Nel vedere le squadre di Italiano in precedenza si vede come si sia spesso affidato ad un regista in grado di abbassarsi sulla linea dei difensori. Pulgar in questo ritengo sia un ottimo regista”.