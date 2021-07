Ancora in attesa di panchina, Massimo Rastelli per il momento osserva da fuori la Serie A e la situazione Italiano-Fiorentina, come raccontato a Tmw: “Quando arriva una chiamata di una squadra di livello superiore un allenatore è comunque tentato. Può essere l’occasione della vita. L’ambizione ti porta a fare scelte diverse. È sempre una questione personale. C’è chi rifiuta. E chi invece pensa di aver trovato l’occasione della vita”.