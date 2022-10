Ravezzani: “Valeri è da pensionamento. E Mariani che non lo richiama non può più fare il varista”

Fiorentina-Inter verrà ricordata non solo per il rocambolesco risultato finale e il concitato post partita, ma anche per i gravi errori arbitrali che l’hanno segnata. Uno su tutti, il mancato rosso a Dimarco in occasione del rigore assegnato ai Viola: l’entrata è scomposta e la gamba del difensore nerazzurro è alta. A proposito di questo, ed in generale dell’arbitraggio, si è esposto il giornalista sportivo Fabio Ravezzani su Twitter:

“Valeri è da pensionamento. Alcuni errori possono essere comprensibili (fallo Jovic sul 3-3 e Dzeko su 4-3) ma perdersi Di Marco sul rigore e soprattutto non espellerlo dopo aver rivisto le immagini è ingiustificabile. E Mariani, che non lo richiama, non può più fare il varista“.