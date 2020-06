Rebic e quella clausola maledetta: uno scambio che potrebbe penalizzare la Fiorentina

Secondo Luca Corsari, esperto di calciomercato, l’Eintracht Francoforte spinge per scambiare col Milan Ante Rebic per Andrè Silva. Il Milan, sempre secondo Corsari, sarebbe d’accordo e per la squadra tedesca ci guadagnerebbe. Infatti, Rebic ha una clausola sul suo contratto che implica un pagamento del 50% sulla futura rivendita alla Fiorentina.

Questo scambio alla pari, molto probabilmente, consegnerà la patata bollente della clausola direttamente al Milan. La Fiorentina ci perderà? Sicuramente il valore attuale di Rebic è molto consistente.

— Luca Corsari (@corsaroll) June 16, 2020