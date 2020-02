Rebic: “In passato non ho avuto l’occasione giusta. Quando mi viene concessa, come potete vedere, la so sfruttare”

L’ex Fiorentina Ante Rebic ha parlato a Dalmatinski Portal, analizzando i motivi che lo hanno portato a diventare il giocatore più decisivo del Milan in questo momento: “Finalmente ho l’opportunità di giocare con continuità e mostrare al meglio le mie capacità. Ora finalmente è andato tutto a posto. Per me non è mai stato più difficile giocare in Italia piuttosto che in Germania. Semplicemente non ho avuto l’occasione giusta. Quando mi viene concessa, nella maggior parte dei casi, la sfrutto”. Una frecciatina da parte di Rebic nei confronti della Fiorentina? Forse, intanto il croato si prepara ad affrontarla Sabato sera al Franchi.