Rebic, la strategia del Milan: E così la Fiorentina incasserebbe un bel pacco di milioni in meno

Dopo una partenza fortemente a rilento, Ante Rebic, prima del blocco del campionato di Serie A, stava trovando una continuità realizzativa importante con il Milan. Tanto che le quotazioni dell’ex attaccante della Fiorentina erano salite alle stelle. In sostanza si parlava di una cifra di 40 milioni di euro per riscattare il suo cartellino. Milioni che poi si sarebbero dovuti spartire l’Eintracht Francoforte e proprio il club viola, che si era garantito al momento della sua cessione ai tedeschi, il 50% del ricavato da una sua futura rivendita.

Ma stando a quanto si legge su Tuttosport, il Milan ha in mente una strategia per poter pagare meno il giocatore. I rossoneri possono tenersi ancora il croato un anno in prestito e, senza rinnovo nel frattempo, arriverebbe dunque ad un solo anno dalla scadenza del contratto con l’Eintracht. Arrivati a quel punto le quotazioni calerebbero sensibilmente e, di conseguenza, anche la Fiorentina si ritroverebbe con un bel pacco di milioni in meno nelle proprie casse, rispetto alla quotazione attuale.