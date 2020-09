Rebic-Milan, è fatta! Denaro fresco entrerà nelle casse della Fiorentina

Parte Andrè Silva, passato all’Eintracht Francoforte e arriva Ante Rebic: come in occasione dell’accordo per lo scambio dei prestiti, le due operazioni vanno di pari passo. Come riporta TMW, il Milan ha infatti chiuso in serata per l’arrivo a titolo definitivo del croato, che dopo una partenza lenta ha convinto e molto nel girone di ritorno. La Fiorentina potrà “finalmente” incassare il 50% della cifra che il Milan verserà nelle casse tedesche

