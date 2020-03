Record di Batistuta: Ronaldo (per qualcuno) lo raggiunge, l’argentino lo punzecchia

La rivalità fra Fiorentina e Juventus ha sempre protagonisti diversi. Dalla polemica dei mesi scorsi Commisso-Nedved, alla rivolta popolare diventata oggetto di un documentario su Sky in occasione della vendita di Baggio e ora il twitter di Batigol.

Batistuta, Quagliarella e Ronaldo: 11 goal consecutivi, ma con una differenza non da poco

CR7 nell’anticipo di sabato a Ferrara in casa della SPAL, ha aggiunto un altro record personale ai tantissimi già raggiunti in carriera. In questo traguardo ha raggiunto l’ex bomber della Fiorentina e dell’Argentina, Gabriel Omar Batistuta e Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria. “Bati” non si è fatto scappare l’occasione per fare dell’ironia sul record raggiunto dal fenomeno portoghese, che ha raggiunto Batistuta nella graduatoria dei goal consecutivi, ma fermandosi per un turno di riposo nella giornata precedente, in cui la Juventus aveva liquidato in casa il Brescia di Balotelli. Batistuta aveva espresso tramite un tweet la sua “amarezza” celata da una battuta, che recitava precisamente così (traduzione dallo spagnolo): “Congratulazioni a Cristiano per il record. L’unica cosa è che riposando mi sembra più facile”. Non le ha mandate a dire il “re leone”, che non ha perso sicuramente la personalità andando avanti con l’età. Vero è che i record di Quagliarella e Batistuta hanno un fascino maggiore, raggiunti in due squadre che non sono sicuramente all’altezza di questa Juventus “schiacciasassi”. I bianconeri solo grazie ad un’ottima Inter e a una sorprendente Lazio con Immobile che sta facendo il diavolo a quattro non hanno già preso il largo in campionato, ma nonostante la concorrenza, tutti gli addetti ai lavori e gli esperti danno la Juventus favorita per la vittoria finale. Ad esempio, vedi le ultime quote sulle scommesse di calcio se vuoi iniziare a scommettere. Il record di Batistuta per molti non è ancora stato “moralmente” battuto, visto e considerato che il portoghese ha riposato per un turno, mentre l’attaccante argentino e Quagliarella hanno giocato consecutivamente.

Record a parte: corsa a tre per lo scudetto e la Fiorentina?

Record a parte, il campionato di serie A ci sta regalando finalmente una corsa per il vertice più affascinante delle solite sfide Juventus-Napoli degli ultimi anni, che si concludevano con grande delusione da parte dei partenopei e la vittoria della Juventus. Ciò è accaduto negli ultimi sei campionati, ma quest’anno Inter e Lazio hanno reso tutto un po’ più spettacolare. Altrettanto accesa sembra la lotta per raggiungere il quarto posto in classifica, valido per staccare il biglietto diretto per la Champions League dell’anno prossimo, che sappiamo bene cosa significa per le tasche di una società di calcio. Dietro, neanche molto, è davvero “bagarre”, con il Verona autentica sorpresa e il Milan di Ibrahimovic in netta ripresa a dare del filo da torcere al Napoli in crisi. La Fiorentina, squadra che cerca di dare continuità alle buone prestazioni che mette talvolta in campo è in un periodo particolare della propria stagione, a livello mentale Iachini ha sicuramente recuperato i suoi, ma ciò che manca ora sono i punti. I viola sono in una posizione di classifica che non permette ancora di sognare qualcosa di più, ma che allo stesso tempo non mette ansia al gruppo per un’eventuale retrocessione, ma sono queste le situazioni in cui si potrebbero avere dei cali di concentrazione pericolosi, avendo mancanza di stimoli che invece altre squadre potrebbero trovare per diversi obiettivi.

Juventus Fiorentina è uno dei veri derby extra territoriali che esistono in Italia, sarebbe bello se restasse sempre nei termini in cui Batistuta l’ha messa, scherzando sul campione portoghese, in una maniera sportiva, ma con agonismo.