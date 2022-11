Recuperi importanti in vista di Marassi

Amrabat ieri in gruppo, Amrabat gioca domani a Genova contro la Sampdoria: l’allenamento post Rfs Riga ha portato a Vincenzo Italiano la notizia che aspettava e così il tecnico viola può contare di nuovo sul Nazionale marocchino dopo lo stop in Conference League a causa di un attacco di lombalgia. Per quanto riguarda Gonzalez e Sottil, gli altri due assenti oltre ovviamente a Castrovilli, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, il discorso è differente: l’argentino ieri si è unito ai compagni e a questo punto è quasi certa la convocazione per la gara di Marassi, mentre l’esterno cresciuto nel settore giovanile viola continua a svolgere un programma differenziato e questo allontana ancora il rientro che può andare ormai oltre la sosta.

Fiorentina subito in campo, ma sarà la seduta odierna a decidere la formazione anti Sampdoria: detto di Amrabat, tornano titolari anche Dodo, Milenkovic (Quarta favorito su Igor per far coppia con il serbo), Biraghi e Kouame che hanno tirato il fiato saltando l’impegno in Europa, mentre proprio a centrocampo c’è lotta serrata a tre fra Bonaventura, Barak e Mandragora per due posti. Idem in attacco, dove Saponara e il succitato Gonzalez insidiano Ikoné.